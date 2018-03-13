Последнее обновление: 13.03.2018 10:26

Меркель, Зеехофер и Шольц подписали соглашение о новом кабмине ФРГ

Действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали в Берлине коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ.

Трансляцию церемонии в прямом эфире вел телеканал Phoenix.

В среду в бундестаге состоится избрание Ангелы Меркель канцлером ФРГ, затем президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить министров нового правительства по представлению канцлера. Выборы Меркель практически предрешены – "большая коалиция" в составе ХДС, ХСС и СДПГ имеет большинство в немецком парламенте.

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