Последнее обновление: 05.03.2018 14:32

Меркель рассказала, когда начнется работа по созданию правительства ФРГ

Совместная работа по созданию правительства Германии начнется "через пару дней", заявила журналистам действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель перед заседанием президиума Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине.

Немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель, заявили ранее в штаб-квартире СДПГ, представляя итоги внутрипартийного вотума. За вхождение в "большую коалицию" высказались 66% опрошенных.

"Я приветствую результаты вотума членов Социал-демократической партии Германии. Я написала об этом вчера в Twitter. Считаю, что таким образом заложена хорошая основа для совместной работы в правительстве. Правильно и важно, что она начнется через пару дней", - сказала Меркель.

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