Последнее обновление: 09.02.2018 18:03

Шульц отказался войти в новое коалиционное правительство Германии

Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил об отказе войти в будущее коалиционное правительство ФРГ, мотивировав это необходимостью завершить "кадровые дебаты" в партии.

"Я заявляю о своем отказе от вхождения в федеральное правительство и в то же время искренне надеюсь, что это завершит кадровые дебаты в СДПГ. Мы все делаем политику для людей в этой стране. И мои личные амбиции не должны противоречить интересам партии", — говорится в заявлении Шульца, текст которого приводит агентство dpa.

Ранее председатель СДПГ заявил, что хотел бы возглавить МИД ФРГ в новом коалиционном правительстве.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан.

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