IAAF продлила запрет в отношении российских легкоатлетов, пригрозила новыми санкциями

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и предупредила, что может ужесточить санкции в отношении России в текущем году.

IAAF сообщила, что в июле рассмотрит вопрос о запрете для россиян участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, “если не будет достигнут прогресс”.

Ассоциация также может рассмотреть вопрос об исключении России из состава своих членов.

Российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях с ноября 2015 года из-за допингового скандала.

В свою очередь политические и спортивные лидеры РФ неоднократно отрицали причастность государства к махинациям с допингом, что является основной помехой снятия запрета, однако российским спортсменам было разрешено участвовать в прошлогодних международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В заявлении IAAF, опубликованном после заседания совета IAAF в Бирмингеме во вторник, говорится, что “хотя ряд требований был выполнен... ВФЛА и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не реализовали нескольких ключевых условий”.

В числе этих условий - план антидопинговых мероприятий на 2018 год, “предусматривающих достаточное количество тестирований” и решение юридических вопросов, препятствующих временному отстранению от работы российских тренеров.

ВАДА по-прежнему считает, что РУСАДА не соответствует кодексу организации.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России после Игр-2018 в Пхёнчхане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.