АТО на Донбассе переформатируют в операцию Объединенных сил

Сейчас идет смена формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Закон, который 20 февраля был подписан Президентом Украины, систематизирует применение ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей", – отметил Муженко.

По его словам, это позволит систематизировать задействование подразделений ВСУ и подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".

Начальник Генштаба ВСУ добавил, что возглавит штаб Объединенных сил "человек с боевым опытом".

"У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут поданы Президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи", – сказал Муженко.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 20 февраля подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", что переформатирует АТО и определяет Россию агрессором.