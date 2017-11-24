Турчинов прокомментировал появление в Луганске новой бронетехники РФ

Вооруженные Силы Украины контролируют ситуацию в зоне АТО и способны дать адекватный ответ на российские вооруженные провокации и даже значительно улучшить свои позиции. Об этом заявил журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов.

«К величайшему сожалению, во время военных столкновений, в частности - в районе Крымского, не только враг понес значительные потери, но и украинские военные. В течение суток имеем 5 погибших наших военнослужащих. Это очень серьезная для нас проблема. Вы знаете, что проходил Военный кабинет, где мы анализировали ситуацию и понимали, что будут происходить обострения в связи с увеличением присутствия российских войск на оккупированной территории. Но Вооруженные Силы Украины контролируют ситуацию. И я убежден, что мы не только дадим отпор провокациям российских войск, но и значительно улучшим наши позиции», - сказал Турчинов.

Комментируя по просьбе корреспондента Укринформа обострение ситуации в Луганске, глава СНБО сообщил, что там сложилась конфликтная ситуация между разными криминальными группировками, которые входят в оккупационную администрацию на востоке Украины.

«В связи с обострением российское военное руководство увеличило военный контингент, который находится на оккупированной территории. В связи с этим и возникли некоторые проблемные вопросы, в частности, и те столкновения, о которых мы уже сегодня знаем», - сказал Турчинов.

Как сообщил пресс-центр штаба АТО, в прошедшие сутки ситуация в районе проведения АТО оставалась напряженной, в результате боевых действий погибло пятеро украинских бойцов, еще четверо получили ранения. По всей линии столкновения зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков - в частности, и одно боевое столкновение на подступах к Крымскому, которое продолжалось около восьми часов. Украинскими бойцами были уничтожены четверо оккупантов, еще пятеро - ранены.