Последнее обновление: 30.08.2017 18:08

На Донбассе идентифицировали свыше 75 военных подразделений РФ - InformNapalm

Представители международного волонтерского сообщества InformNapalm идентифицировали свыше 75 военных подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в конфликте на Донбассе. Об этом сообщил спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук на пресс-конференции в Укринформе.

«На данный момент у InformNapalm крупнейшая база данных в мире относительно присутствия российских войск на Донбассе. Уже идентифицировано более 75 военных подразделений, представители которых принимали участие в конфликте на Донбассе. Это кадровые военные силы», - сказал Макарук.

Кроме того, волонтеры InformNapalm заметили на Донбассе 44 типа новейшего вооружения, которое производилось на территории РФ и никуда не экспортировалось. В частности, речь идет о новейших модификациях танков, беспилотных аппаратах, винтовках, системах радиоэлектронной борьбы, системах связи, военных грузовиках.

«Некоторые из этих образцов даже еще не приняты на вооружение - они находятся на стадии, так сказать, клинических испытаний на Донбассе», - отметил представитель волонтерского сообщества.

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