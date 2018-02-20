Росстат уличили в махинациях со статистикой по доходам россиян

Росстат не нашел в себе сил сообщить об обвальном падении доходов населения России в январе 2018 года.

Как сообщило ведомство, за прошедший месяц среднедушевой доход в России составил 23534 рубля. В номинальном выражении он вырос на 336 рублей, или 2,9%. А с учетом инфляции и всех обязательных платежей располагаемые доходы населения не изменились.

Чтобы получить нулевой рост, Росстат провел расчеты "без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в соответствии с Федеральным законом 385-ФЗ", говорится в релизе ведомства.

Опубликованные Росстатом данные - это "откровенные манипуляции", отмечает глава аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Разовая выплата прошлого года создала временный скачок доходов у 44 млн пенсионеров, и возник эффект высокой базы. По сравнению с ним показатели текущего года должны были просесть на 7%, пишет finanz.ru.

Данные скорректировали, выплату изъяли из доходов января прошлого года, но оставили в итоговом показателе за год: его снижение Росстат оценивает в 1,7%.

"По сути, Росстат опубликовал абсолютно некорректный ряд, вводящий аналитиков в заблуждение", - отмечает Тремасов: если 5-тысячную выплату полностью убирать из доходов, то в прошлом году их спад должен быть на треть больше заявленного - примерно 2,1-2,2%.

В нынешнем виде данные Росстата подсчитаны так, как если бы пенсионеры дважды получили по 5 тысяч рублей - и в прошлом году, и в текущем.

"Всем всё очевидно, почему Росстат заявил об отсутствии падения доходов", - констатирует Тремасов: лишний раз подчёркивается известный факт, что в своей деятельности Росстат ориентируется прежде всего на потребности правительства и администрации президента, но не общества, которое своими цифрами скорее вводит в заблуждение.