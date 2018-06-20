В мае падение реальных доходов населения РФ составило 9,3% к апрелю - Росстат

В мае этого года реальные доходы населения РФ упали на 9,3% по сравнению с апрелем 2018 года, сообщил Росстат.

В номинальном выражении доходы населения в мае 2018 года составили 30 тыс. 438 рублей - на 4,0% выше, чем в мае 2017 года, но на 8% ниже апреля 2018 года.

Рост реальных доходов населения РФ в мае 2018 года составил лишь 0,3% в годовом выражении (по сравнению с маем 2017 года) после роста на 5,7% в апреле, 4,7% в марте и на 4,4% феврале.

В январе 2018 г. реальные доходы снизились на 6,9% из-за единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Если эту выплату не учитывать, то доходы в январе 2018 года в реальном выражении не изменились по сравнению с январем 2017 года.

Росстат в своих докладах теперь публикует две цифры - с исключением и без исключения единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года.

Так, реальные доходы за январь-май 2018 года с учетом этой выплаты выросли на 2,0% к аналогичному периоду 2017 года. Если выплату не учитывать, то доходы выросли за 5 месяцев на 3,2%.

Рост средней заработной платы в мае 2018 года (43,815 тыс. рублей) составил 9,9% в номинальном и 7,3% - в реальном выражении к маю 2017 года. За январь-май зарплаты выросли на 11,5% в номинальном выражении к прошлому году и на 9,0% - в реальном.

В целом за 2017 год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Реальные доходы населения РФ сократились четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В этом году, согласно апрельской версии прогноза Минэкономразвития, рост реальных доходов населения ожидается на уровне 3,8% (в предыдущей сентябрьской версии закладывался рост на 2,3%).