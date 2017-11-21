В 4 раза ускорилось падение доходов россиян

Падение уровня жизни в России вновь ускорилось, сообщил в понедельник Росстат.

В октябре реальные располагаемые денежные доходы населения (сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей с поправкой на инфляцию) сократились еще на 1,3%.

По сравнению с сентябрем и августом (0,3%) спад ускорился более чем вчетверо, а накопленным итогом за три прошедших года превысил 11%, или 5,5 триллионов рублей в денежном выражении.

Если исключить январскую выплату пенсионерам в 5 тысяч рублей, кошельки россиян "худеют" 36 месяцев подряд, что является рекордом статистики с начала 1990х годов, пишет finanz.ru.

В октябре среднедушевой доход в целом по стране составил 31586 рублей. Номинальный рост - на 630 рублей за год - был полностью перечеркнут инфляцией, даже несмотря на ее замедление до рекордных в постсоветской истории минимумов.

У работающего населения при этом зарплаты растут - в среднем по стране граждане зарабатывают 38275 рулей в месяц. Это на 2623 рубля, или 7,1%, больше, чем год назад.

Однако улучшение своего материального положения видят лишь 10% населения; 31% жалуются, что их финансовая ситуация продолжает деградировать, отмечает Центр конъюнктурных исследований ВШЭ по итогам опроса в третьем квартале.

Больше трети населения (38%) жалуются на отсутствие денег даже на самое необходимое: 9% респондентов заявили, что им не хватает на еду, 28% не могут купить себе одежду.

Итоговую цифру по зарплате искажают данные по узкой прослойке с высокими доходами, следует из данных Росстата: у 55% населения зарплата не превышает 25 тысяч рублей в месяц, а 23% зарабатывают меньше 15 тысяч.

Каждый шестой российский работник - человек в трудоспособном возрасте и официально занятый - не может обеспечить себя и свою семью: его доходы ниже прожиточного минимума, если учесть, что тратить полученное приходится не только на себя, но и на своих близких, выяснили эксперты аналитического центра при правительстве РФ: в общей сложности эта армия "работающих нищих" составляет 12,1 миллиона человек, или 16,8% от рабочей силы.

Зона бедствия - это российские регионы, указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин: например, в Саратовской области ВВП на душу населения 4,1 тысячи долларов. Это вдвое ниже, чем в среднем по РФ, уровень Гватемалы. А в республике Тыва уже 2460 долларов в год на человека - это уровень Бутана, Гондураса или Папуа Новой Гвинеи, отмечает Миркин.

C формальной точки зрения рецессия и кризис завершились - ВВП в плюсе четвертый квартал подряд, но рецессия в кошельках продолжается - это значит, что экономический рост не имеет качественной основы, а накопление добавленной стоимости происходит за счет неэффективных проектов и непроизводительных затрат, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. В их числе - вложения в оборонку и мегапроекты, вроде Керченского моста и объектов к ЧМ-2018.

Прогнозы правительства, которое ждет роста доходов на 1,2% в этом году и 2% в следующем, далеки от реальности: в экономике формируется порочный круг - люди беднеют, платят меньше за товары и услуги, в результате падают доходы других экономических субъектов, и все повторяется снова, отмечают эксперты АКРА.

По их прогнозу, в 2017 году спад доходов составит 0,2%, а в ближайшие три года рост едва превысит 1%.