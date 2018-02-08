WADA увеличит бюджет на борьбу с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено увеличить бюджет на борьбу с допингом с 30 до 45 млн долларов.

После скандала вокруг систематического применения допинга в российском спорте у финансовых доноров "укрепилось убеждение" в том, что взносы необходимо повысить, заявил президент WADA Крейг Риди в четверг, 8 февраля, в южнокорейском Пхёнчхане - столице нынешней зимней Олимпиады.

Деятельность WADA в равных долях финансируют правительства и крупнейшие спортивные организации, такие как Международный олимпийский комитет (МОК). "В этом году бюджет будет увеличен на 8 процентов, затем - на 15 процентов, еще раз на 15, и еще раз на 15 процентов", - сообщил Риди.

Глава WADA пообещал, что на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая открывается 9 февраля, спортсменам будут обеспечены максимально равные условия. "Приложены все возможные усилия, чтобы обеспечить справедливые соревнования. Мы сделали всё, чтобы зимние Игры стали большим успехом", - сказал Риди.

С апреля 2017 по 31 января 2018 года потенциальные участники Игр в Пхёнчхане уже прошли около 17 тысяч предварительных тестов на допинг, а в ходе самих Игр запланировано еще около двух с половиной тысяч проверок проб крови и мочи спортсменов.

Крейг Риди также выразил мнение, что в обозримом будущем WADA восстановит членство российского антидопингового агентства РУСАДА. Россия до сих пор не выполнила двух условий WADA: не признала результатов доклада, подготовленного Ричардом Маклареном о массовом и систематическом употреблении допинга в российском спорте и не обеспечила доступ представителей WADA к допинг-пробам в московской лаборатории.