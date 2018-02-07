Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

Третий блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучей платформе в Атлантическом океане и разбился. Об этом на пресс-конференции сообщил создатель SpaceX Илон Маск.

Как передает The Verge, два боковых ускорителя первой ступени успешно приземлились на посадочные платформы.

При этом третий блок первой ступени не смог приземлиться на плавучей платформе. Он упал в воду Атлантического океана со скоростью 480 км/ч недалеко от платформы.

Причина в том, что из трех двигателей, необходимых для посадки на плавучую платформу, был запущен только один.

По словам Маска, в этой связи проводится проверка, однако, по предварительной версии, причиной стала нехватка горючего.

Как сообщалось, 6 февраля в 22.45 состоялся запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.