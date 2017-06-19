SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 за 48 часов

Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил, что в пределах двух суток могут быть запущены сразу две ракеты Falcon 9.

"Если будет выдержан график, то на этих выходных в течение 48 часов будут запущены два Falcon 9 (с космодрома на мысе Канаверал и базы Ванденберг)", — написал он в своем Twitter.

В ходе старта, запланированного на 23 или 24 июня, планируется запустить спутник BulgariaSat-1 для Болгарии. На 25 июня намечен пуск в интересах оператора Iridium.

В 2017 году SpaceX уже провела семь успешных пусков Falcon 9, из них один — с базы Ванденберг в Калифорнии, а остальные — с мыса Канаверал. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить до 22,8 тонны полезной нагрузки.

Весной 2016 года компания впервые в истории ракетостроения посадила на плавучую платформу первую ступень Falcon 9 в рамках миссии по доставке корабля Dragon на международную космическую станцию.

В августе 2016 был подписан первый контракт на повторное использование первой ступени ракеты Falcon 9 в коммерческих целях. Повторное использование ракеты-носителя Falcon 9 позволит снизить стоимость запуска спутника на 30%.