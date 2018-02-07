Cверхтяжелая ракета Falcon Heavy успешно стартовала в космос

Cверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, принадлежащая частной американской компании SpaceX, успешно стартовала в США с мыса Канаверал во вторник, 6 февраля.

Ракета длиной 70 метров, способная поднимать в космос груз весом почти в 64 тонны, стала на сегодня крупнейшей в мире эксплуатируемой ракетой-носителем.

Целью тестового запуска ракеты является полет по орбите вокруг солнца, часть маршрута пройдет вблизи планеты Марс. На борту ракеты находится красный электромобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит кукла в футуристическом скафандре. В микроблоге Twitter компании SpaceX можно следить за прямой видеотрансляцией из космоса.

За запуском ракеты наблюдали около 10 тысяч зрителей. Сверхтяжелые ракеты модели Falcon Heavy созданы на базе ракеты-носителя Falcon 9. В рамках тестового запуска ракета была лишь легко загружена.

Ранее Маск говорил о 50-процентной вероятности того, что Falcon Heavy взорвется при старте. Первоначально старт ракеты назначался на январь. В день старта его дважды переносили из-за погодных условий. По замыслу основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, новые ракеты смогут доставлять необходимые грузы, а возможно, и астронавтов к Луне и Марсу.

В прошлом были ракеты, превышавшие по своим параметрам Falcon Heavy, напоминает AFP. Американская ракета Saturn-V в рамках космической программы Apollo в 1960-1970-е годы доставляла американских астронавтов к Луне и была способна поднимать более тяжелые грузы. Кроме того, советская сверхтяжелая ракета "Энергия" дважды взлетала в космос в 1987 и 1988 годах и также могла выводить на орбиту более тяжелые грузы.