Лукашенко назначил своим помощником бывшего охранника

Лукашенко назначил бывшего охранника Николая Латышенка своим помощником по общим вопросам.

"Помощник по общим вопросам - это вопросы "от земли до неба", все вопросы, которыми занимается президент", - прокомментировал назначение Лукашенко, отметив, что Латышенок хорошо знаком с тем, что ему предстоит делать в новой должности, потому как на прежней работе находился в плотном контакте с его помощниками.

Николай Латышенок с 1995 года работал в Службе безопасности Лукашенко, где прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны. С августа 2017 года находится в запасе.