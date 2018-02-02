Лукашенко назначил своих представителей в двух областях

Лукашенко назначил новых своих уполномоченных в Витебской и Гомельской областях, сообщает его пресс-служба.

Соответствующим распоряжением, подписанным 1 февраля в рамках «кадрового четверга», уполномоченным представителем в Витебской области назначен председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. На этой должности он сменит вице-премьера Василия Матюшевского, которого освободили от выполнения обязанностей соответствующим указом.

За Гомельскую область будет отвечать руководитель Аппарата Совета министров страны Александр Турчин.