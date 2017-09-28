Лукашенко принял ряд кадровых решений

Лукашенко 28 сентября принял ряд кадровых решений, сообщает его пресс-служба.
В частности, Юрий Бондарь назначен министром культуры, Александр Карлюкевич - министром информации и Андрей Король - ректором Белорусского государственного университета.
Лукашенко также согласовал назначение Сергея Харитончика ректором Белорусского национального технического университета, Дениса Дука — ректором Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, Максима Киркора — ректором Могилевского государственного университета продовольствия.