Берни Экклстоун раскритиковал все последние решения владельцев "Формулы-1"

Бывший глава "Королевских гонок" Берни Экклстоун раскритиковал все последние решения их владельцев.

"Перенос старта европейских гонок может привести к пересечению с футбольными матчами чемпионата мира по футболу. Всем нравится гламур. Красоту нельзя запретить. Не представляю себе, как может кого-то оскорбить красивая девушка перед гоночной машиной, которая держит табличку с номером. Они все делают неправильно. Я не вижу смысла ни в одном решении Liberty Media", - цитирует 87-летнего англичанина Экклстоуна XSPORT.

Отметим, что руководитель Mercedes Тото Вольфф также недоволен работой новых владельцев - Liberty Media, а чемпион "Формулы-1" сезона 2017 Льюис Хэмилтон заявил, что "Королевские гонки" немного отстали от других видов спорта.

Ранее сообщалось, что в гонках "Формулы-1" с сезона 2018 года не будет grid girls - девушек, которые выходят на трассу перед стартом. На соревнованиях grid girls выполняли несколько функций - в частности, показывали перед стартом расстановку машин, держа номера гонщиков или флаги их стран.

Сезон "Формулы-1" 2018 года начнется 23-25 марта гонкой Гран-при Австралии.