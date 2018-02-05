Последнее обновление: 05.02.2018 16:20

Капитализация рынка криптовалют снова опустилась ниже $400 млрд

Новая неделя началась для рынка криптовалют на негативном тренде: все без исключения активы первой сотни рейтинга Coinmarketcap находятся в глубокой красной зоне, в то время как совокупная капитализация рынка опустилась до показателя в $385 млрд.

Если не считать глубокой просадки рынка в пятницу, 2 февраля, последний раз такие цифры наблюдались 10 декабря 2017 года.

Рассматривая первую десятку рейтинга Coinmarketcap, за последние 24 часа биткоин потерял в цене 12,3%, торгуясь на момент публикации в районе $8000.

Примерно равноценными (13-15%) оказались потери Ethereum, Ripple, Litecoin, EOS, Bitcoin Cash, Stellar и NEO. Более 17% потерял NEM, в то время как цена Cardano (ADA) опустилась более чем на 20%.

Отмечается также небольшой рост индекс доминирования биткоина – на данный момент этот показатель поднялся выше 35%.

Накануне представители ведущих биткоин-бирж Индии призвали пользователей не поддаваться на призванные посеять панику и сомнения сообщения в прессе о вероятном «запрете биткоина» в стране.

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