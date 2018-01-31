Курс биткоина опустился ниже 10 тыс. долларов

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — опустился во время торгов в среду ниже психологически важной отметки в 10 тыс. долларов.

По данным Coinmarketcap, на 8:42 курс биткоина снизился на 10,25% до 9,975 тыс. долларов.

На текущий момент капитализация биткоина — более 166,972 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 493,28 млрд долларов.

Напомним, курс биткоина во время торгов 17 декабря 2017 года установил исторический рекорд, пробив отметку в 20 тыс. долларов.