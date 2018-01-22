Биткоин дешевеет на сообщениях азиатских регуляторов о криптотрейдинге

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) снижается в цене на фоне ужесточения контроля со стороны азиатских регуляторов, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.27 мск биткоин дешевел на 4,44%, до 11,7 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 3,8%, до 11,6 тысячи долларов, на GDAX — на 3,8%, до 11,6 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин, также снижавшийся с утра, к настоящему моменту показывает незначительный рост — на 0,84%, до 11,6 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют — Ethereum — на 4,32%, до 1 тысячи долларов, Ripple — на 5,81%, до 1,4 доллара, Bitcoin Cash — на 6,08%, до 1,8 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 564,4 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

В конце прошлой недели стало известно, что народный банк Китая запретил всем местным банкам обслуживать криптотрейдеров. Об этом в пятницу сообщил медиаресурс Coindesk со ссылкой на государственное СМИ Securities Times. По данным портала, документ, выпущенный управлением торгово-промышленной деятельности банка Китая требует от компаний-провайдеров платежных систем начать внутренне расследование, чтобы выявить случаи криптовалютных торговых операций через эти системы. Компании должны прекратить обслуживать такие счета, говорится в документе.

Кроме того, индонезийские власти также начали расследование в связи со случаями использования биткоина в качестве платежного средства на острове Бали в то время как Центральный банк Индонезии 7 декабря выпустил постановление о запрете криптовалют.