МОК оставил в силе решение об отстранении сборной РФ от Игр-2018

Решение Cпортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне не означает, что 28 атлетов, апелляции которых были удовлетворены, будут приглашены на Олимпиаду в Пхёнчхане, заявил Международный олимпийский комитет (МОК), подчеркнув, что именно он принимает решение о приглашении на Игры.

"Не находиться под санкциями не означает автоматического предоставления привилегии быть приглашенным", - указал МОК в четверг, 1 февраля, после оглашения заключения CAS.

"Решение Исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане остается в силе", - говорится далее в документе. Одновременно МОК подчеркнул, что в связи с временным отстранением Национального олимпийского комитета РФ российские спортсмены могут выступать в Пхёнчхане только по приглашению МОК.

В своем заявлении МОК выразил удовлетворение тем, что международный арбитраж подтвердил нарушение антидопинговых правил 11 спортсменами и систематические манипуляции, имевшие место во время Олимпийских игр в Сочи. С другой стороны руководство организации сожалеет о том, что CAS не признал нарушения антидопинговых норм со стороны еще 28 российских атлетов.

Одновременно организация пообещала "очень внимательно проанализировать" мотивировку решения Международного спортивного арбитража и рассмотреть возможность подачи апелляции.

Ранее в тот же день Спортивный арбитражный суд объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию и удовлетворил иски 28 атлетов, признав неправомерными решения об отстранении их от Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации. Суд счел недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил и восстановил завоеванные данными атлетами медали на сочинской Олимпиаде.

В отношении еще 11 спортсменов CAS счел оправданным запрет на участие в предстоящей зимней Олимпиаде, но отменил решение о пожизненной дисквалификации.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.