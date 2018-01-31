Трамп выступил за жесткую иммиграционную политику, несмотря на призывы к единству

Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов приходить к межпартийным компромиссам, однако остался верен жесткой линии в отношении иммиграции, настаивая на необходимости сооружения пограничной стены и других уступках со стороны демократов.

Впервые выступая в Конгрессе с ежегодным посланием, Трамп остался приверженцем ряда принципов, которые осуждают демократы, в том числе в вопросе сооружения стены на границе с Мексикой и ограничения числа членов семьи, которых иммигранты могут пригласить в США.

Трамп в своей речи не стал останавливаться на федеральном расследовании о возможном сговоре с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Трамп отрицает любые предположения о сговоре и называет расследование “охотой на ведьм”.

В выступлении было очень мало подробностей о политических инициативах Трампа.

ОСУЖДЕНИЕ СЕВЕРОКОРЕЙСКОГО РУКОВОДСТВА

Касаясь внешней политики, Трамп осудил “злонамеренную природу” северокорейского руководства, отметив, что “безрассудное стремление Пхеньяна к получению ядерного оружия может очень скоро стать угрозой для нашей родины”.

Трамп также сообщил, что подписал указ о продолжении работы тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в международном терроризме. Предшественник Трампа Барак Обама, несмотря на свои обещания, так и не смог закрыть это учреждение.

Трамп сказал, что открыт для иммиграционной сделки и не исключил возможности предоставить нелегальным иммигрантам, которые въехали в США еще детьми, американское гражданство через 10-12 лет в обмен на финансирование стены на границе и ограничение законной иммиграции.

Трамп назвал этот план компромиссом, но некоторые демократы зашумели, когда президент сказал, что хочет сдержать “цепную миграцию”, когда законно прибывшие в страну мигранты могут перевезти в США многочисленных членов семьи.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Трамп назвал своим достижением экономический рост США, в том числе рост фондового рынка и снижение безработицы. Президент предрек стране дальнейший экономический рост, который, по его мнению, произойдет в результате снижения налогов. Республиканцам удалось провести через Конгресс реформу налогообложения в конце прошлого года.

“Это новый момент для США. Сейчас самое лучшее время для американской мечты”,- сказал Трамп.

Трамп сказал, что хочет найти компромисс в вопросе ремонта дорог, мостов и другой инфраструктуры. Президент сказал, что хочет добиться законопроекта, предусматривающего по меньшей мере $1,5 триллиона на эти цели с привлечением федерального финансирования, средств штатов и местных средств, а также вложений частного сектора.

Реакция рынка на слова Трампа была сдержанной: фьючерсы на индекс S&P 500 выросли, но инвесторы сказали, что для Уолл-стрит в речи Трампа оказалось мало нового.