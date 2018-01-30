Последнее обновление: 30.01.2018 18:05

Бьорндален приедет на Олимпиаду-2018 в составе белорусской делегации

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален примет участие в Олимпиаде-2018, но не как спортсмен.

Бьорндален вошел в состав делегации Беларуси, сообщает XSPORT.

Ранее Федерация биатлона Беларуси (БФБ) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) документы на включение норвежца в тренерский штаб сборной на Олимпийские игры-2018. Похоже, МОК одобрил данную заявку.

Напомним, Бьорндален должен был выступить в составе сборной Норвегии на чемпионате Европы, но впоследствии признался, что он сейчас не в лучшей форме и поэтому не видит смысла принимать участие в континентальных соревнованиях.

Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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