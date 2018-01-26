Квартальные результаты Intel превысили прогнозы благодаря дата-центрам

Intel Corp в четверг обнародовала оптимистичный прогноз на 2018 год и отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал, превысивших ожидания за счет хороших продаж подразделения дата-центров.

Крупнейший в мире производитель компьютерных чипов сигнализировал об успешной борьбе с недавно выявленными уязвимостями Spectre и Meltdown, которые могли позволить хакерам получить доступ к хранящимся на компьютерах данным.

Выручка высокодоходного подразделения дата-центров Intel выросла примерно на 20 процентов до $5,58 миллиарда за квартал, завершившийся 30 декабря, превысив усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, на уровне $5,13 миллиарда.

Выручка подразделения персональных компьютеров достигла $9 миллиардов, снизившись на 2 процента в годовом выражении. За весь год показатель вырос на 3 процента до $34 миллиардов.

Intel сообщила, что ждет выручку за 2018 год в размере $65 миллиардов, выше прогноза аналитиков на уровне $63,7 миллиарда.

В то же время компания предупредила, что выявление уязвимостей Spectre и Meltdown может ударить по ее финансовым результатам в будущем, а также по отношениям с клиентами и репутации в целом.

Intel отчиталась об убытке в $687 миллионов, или 15 центов на акцию, за квартал, сообщив, что провела списание в размере $5,4 миллиарда в связи с недавним изменением налогового законодательства США.

Прибыль производителя чипов за исключением некоторых статей баланса составила $1,08 на акцию, увеличившись на 39 процентов по сравнению с 79 центами на акцию годом ранее. Общая выручка за квартал выросла на 4,1 процента до $17,1 миллиарда с $16,4 миллиарда годом ранее.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали прибыль в 86 центов на акцию и выручку в $16,34 миллиарда.