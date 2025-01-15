Последнее обновление: 15.01.2025 15:27

Intel выделит в самостоятельную компанию глобальное венчурное подразделение

Intel Corp. планирует отделить глобальное венчурное подразделение, сделав его самостоятельным инвестфондом.

Intel Capital работает с 1991 года и является одним из крупнейших в мире корпоративных венчурных инвесторов, управляя активами на сумму свыше $5 млрд, говорится в пресс-релизе Intel.

За эти годы подразделение инвестировало более чем в 1,8 тыс. компаний, использовав более $20 млрд капитала. Лишь за последние 10 лет инвестиции Intel Capital в IT-стартапы на ранней стадии позволили создать более $170 млрд рыночной стоимости.

Венчурное подразделение Intel начнет работать как самостоятельная компания во второй половине 2025 года, причем под новым именем. Intel останется ее инвестором.

Действующая команда Intel Capital продолжит свою работу в новой компании.

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