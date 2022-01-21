Intel построит ферму по производству чипов за 20 млрд долларов

Корпорация Intel инвестирует 20 миллиардов долларов в новую крупную производственную площадку в штате Огайо (США), для разработки и производства передовых полупроводниковых микросхем.

Строительство завода позволит создать 3000 постоянных рабочих мест на участке площадью 1000 акров в Нью-Олбани, штат Огайо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

На площадке будут построены как минимум два завода по производству полупроводников.

Штат Огайо согласился инвестировать 1 миллиард долларов в модернизацию инфраструктуры, чтобы облегчить работу завода.

В сентябре Intel заложила фундамент двух заводов в Аризоне в рамках своего плана реорганизации, чтобы стать крупным производителем микросхем для внешних заказчиков. Заводы стоимостью 20 миллиардов долларов увеличат общее количество заводов Intel в кампусе в пригороде Феникса Чандлер до шести.