Американский Сенат утвердил нового главу ФРС

Сенат США во вторник, 23 января, по предложению президента Трампа утвердил Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы (ФРС), играющей роль американского Центробанка.

Кандидатура Пауэлла была поддержана 85 сенаторами, против выступили 12. Агентства называют кандидатуру 64-летнего бывшего инвестиционного банкира "устраивающей всех".

Дональд Трамп предложил Пауэлла на этот пост еще в ноябре. "Он тверд, целеустремленен и умен", а также имеет необходимые навыки для выработки консенсуса, заявил тогда глава американского государства. "С учетом всего вышесказанного уверен, что у Джея хватит мудрости и лидерских качеств, чтобы помочь нашей экономике справиться с любыми проблемами, которые ее могут ожидать", - добавил Трамп.

Традиционно руководители ФРС остаются в этой должности минимум два срока, однако на этот раз президент США Дональд Трамп решил нарушить традицию. Он неоднократно критиковал возглавившую ФРС в 2014 году Джанет Йеллен, называя ее приверженцем "низких процентных ставок". Она стала первой женщиной во главе этого ведомства.