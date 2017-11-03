Последнее обновление: 03.11.2017 14:36

Трамп выбрал Джерома Пауэлла новым главой ФРС

Президент США Дональд Трамп остановил свой выбор на кандидатуре Джерома Пауэлла для занятия поста главы Федеральной резервной системы (ФРС), играющей роль американского Центробанка. Об этом Трамп в четверг заявил в Розовом саду Белого дома в присутствии самого Пауэлла.

"Он тверд, целеустремленен и умен", а также имеет необходимые навыки для выработки консенсуса, подчеркнул глава американского государства.

"С учетом всего вышесказанного уверен, что у Джея хватит мудрости и лидерских качеств, чтобы помочь нашей экономике справиться с любыми проблемами, которые ее могут ожидать", - добавил Трамп.

Ранее 64-летний Джером Пауэлл занимал пост заместителя министра финансов США и работал инвестиционным банкиром. С 2012 года он входит в Совет управляющих ФРС. Он считается сторонником умеренной фискальной политики.

Кандидатуру Пауэлла еще должен утвердить американский Сенат.

Предшественница Пауэлла уйдет в феврале

Срок полномочий нынешней главы федрезерва Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.

Традиционно руководители ФРС остаются в этой должности минимум два срока, однако на этот раз президент США Дональд Трамп решил нарушить традицию. Он неоднократно критиковал Йеллен, называя ее приверженцем "низких процентных ставок".

Американский сенат утвердил Йеллен на должность председателя совета управляющих ФРС в январе 2014 года. Она стала первой женщиной во главе этого ведомства.

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование