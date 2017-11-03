Трамп выбрал Джерома Пауэлла новым главой ФРС

Президент США Дональд Трамп остановил свой выбор на кандидатуре Джерома Пауэлла для занятия поста главы Федеральной резервной системы (ФРС), играющей роль американского Центробанка. Об этом Трамп в четверг заявил в Розовом саду Белого дома в присутствии самого Пауэлла.

"Он тверд, целеустремленен и умен", а также имеет необходимые навыки для выработки консенсуса, подчеркнул глава американского государства.

"С учетом всего вышесказанного уверен, что у Джея хватит мудрости и лидерских качеств, чтобы помочь нашей экономике справиться с любыми проблемами, которые ее могут ожидать", - добавил Трамп.

Ранее 64-летний Джером Пауэлл занимал пост заместителя министра финансов США и работал инвестиционным банкиром. С 2012 года он входит в Совет управляющих ФРС. Он считается сторонником умеренной фискальной политики.

Кандидатуру Пауэлла еще должен утвердить американский Сенат.

Предшественница Пауэлла уйдет в феврале

Срок полномочий нынешней главы федрезерва Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.

Традиционно руководители ФРС остаются в этой должности минимум два срока, однако на этот раз президент США Дональд Трамп решил нарушить традицию. Он неоднократно критиковал Йеллен, называя ее приверженцем "низких процентных ставок".

Американский сенат утвердил Йеллен на должность председателя совета управляющих ФРС в январе 2014 года. Она стала первой женщиной во главе этого ведомства.