Импорт СПГ в Китае в декабре достиг рекордных 5,03 миллиона тонн

Объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Китай достиг месячного максимума в 5,03 миллиона тонн в декабре, показали таможенные данные, в то время как закупки увеличились в виду высокого спроса на топливо, после того как власти Пекина пытались переключиться на газ и перестать отапливать дома и снабжать заводы углем.

Поставки СПГ в декабре выросли на 24 процента по сравнению с достигнутой в ноябре рекордной отметкой в 4,056 миллиона тонн, а также превысили показатели 2016 года на 35 процентов, показали данные Главного таможенного управления Китая.

Годовой импорт газа вырос на 46 процентов по сравнению с уровнем 2016 года в размере 38,13 миллиона тонн, свидетельствуют таможенные данные. Таким образом, по импортным показателям Китай обошел Южную Корею, второго крупнейшего потребителя СПГ после Японии.

Решение китайских властей перейти на газ, чтобы отапливать миллионы домов и снабжать энергией тысячи заводов на севере Китая, спровоцировало рост спроса, после чего компании приобретали грузы у различных поставщиков, таких как Нигерия, Ангола и Норвегия.

Согласно данным, экспорт авиационного топлива вырос на 7,9 процента до рекордной отметки в 1,69 миллиона тонн по сравнению с декабрем 2016 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд в 1,57 миллиона тонн, а также на 17 процентов выше по сравнению с достигнутой в ноябре отметкой в 1,45 миллиона тонн.

Годовой экспорт вырос на 0,3 процента до 13,13 миллиона тонн.

Экспорт бензина в Китае в декабре поднялся на 29 процентов до 1,23 миллиона тонн по сравнению с 1,042 миллиона тонн в ноябре. Общий объем экспорта за 2017 год увеличился на 8,5 процента по сравнению с показателем прошлого года в 10,51 миллиона тонн.

Экспорт дизеля вырос на 12 процентов в декабре по сравнению с 1,99 миллиона тонн в аналогичный период прошлого года, немного отступив от достигнутой в ноябре рекордной отметки в 2,026 миллиона тонн. Уровень экспорта за 2017 год также вырос на 12 процентов до 17,19 миллиона тонн.

Общий объем экспорта очищенного топлива в Китае достиг рекордного месячного максимума в 6,17 миллиона тонн в декабре благодаря тому, что власти страны предоставили щедрые квоты государственным нефтяным компаниям на поставку излишков топлива.