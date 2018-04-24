Китай в марте увеличил импорт СПГ на 64,2%

Китай в марте импортировал 3,25 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 64,2% больше показателя за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Вместе с тем закупки СПГ за рубежом снизились по сравнению с предыдущим месяцем и были минимальными с августа в связи с завершением отопительного сезона.

В I квартале объем импорта СПГ в Китай увеличился на 59,1% относительно января-марта 2017 года и достиг 12,38 млн тонн.

В 2017 году Китай обогнал Южную Корею и занял второе место по объему закупок СПГ в мире - 38 млн тонн, что на 46% больше, чем в 2016 году.

"Прошлый год был особым", - заявил во вторник глава Unipec Чэнь Бо на конференции LNG Forum в Сингапуре. По его словам, в 2018 году Китай вряд ли повторит такой же скачок импорта сжиженного природного газа.