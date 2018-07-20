Китайская PetroChina договорилась о 3-летних поставках СПГ с проекта Papua New Guinea

Китайская нефтегазовая компания PetroChina заключила трехлетний контракт на поставку около 0,45 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с проекта Papua New Guinea (PNG LNG), сообщила в пятницу Oil Search.

“Мы рады подписанию договора купли-продажи с PetroChina, которая активно закупала СПГ-партии с проекта PNG LNG на спотовом рынке”, – сказал управляющий директор Oil Search Питер Боттон.

“Отгрузка первой партии по новому контракту ожидается на этой неделе”, - уточнил он.

Оператором PNG LNG является ExxonMobil – ей принадлежит доля в 33,2 процента. Австралийская Oil Search владеет 29 процентами, остальное – у Santos и структур, связанных с правительством Папуа-Новой Гвинеи.

Проектная мощность PNG LNG составляет 6,9 миллиона тонн СПГ в год, но работает он сверх мощностей: в прошлом году совокупный объем производства составил 8,3 миллиона тонн.

Китай – второй по величине импортер СПГ в мире после Японии. В 2019 году Китай станет крупнейшим импортером природного газа, в основном за счет закупок СПГ, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

По расчетам ведомства, спрос на газ в Китае вырастет почти на 60 процентов до 376 миллиардов кубометров в 2017-2023 году. Импорт сжиженного газа в Китай увеличится до 93 миллиардов кубометров к 2023 году по сравнению с 51 миллиардом в 2017 году.