World of Tanks выходит в виртуальную реальность

Компания Wargaming анонсировала начало работы над World of Tanks VR – игрой для залов виртуальной реальности с максимальным эффектом присутствия.

Для этого Wargaming в начале 2018 года создало совместное предприятие с VRTech, которое назвали Neurogaming. Штаб-квартира Neurogaming находится в Никосии (Кипр), центр разработки – в Москве. Команда из 75 человек в настоящее время полностью сфокусирована на World of Tanks VR. В дальнейшем VR-воплощение могут получить и другие известные проекты Wargaming.

«Ключевая цель World of Tanks VR – вывести VR-игры для залов на новый уровень. Вместо развлечения на один визит – увлекательное и длительное путешествие с сюжетным кооперативным режимом и соревновательными элементами. Работа с франшизой World of Tanks, которая имеет 180-миллионное сообщество на разных платформах, открывает для нас огромные возможности», – сказал Слава Макаров, создатель World of Tanks и советник по стратегии Neurogaming.

Компания Neurogaming также будет производить игры для PolygonVR – платформы сверхглубокого погружения в виртуальную реальность, ориентированной на киберспорт.