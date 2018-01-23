Лидеров российской сборной не пустили на Олимпиаду

Ведущие российские спортсмены не попали в список тех, кого Международный олимпийский комитет согласен допустить до Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Среди тех, кого МОК исключил из числа участников игр - реальные претенденты на "золото": биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан и ряд других. Об этом сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

"Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", - цитирует Р-Спорт Позднякова.

Большие потери и у конькобежцев. По предварительным данным, заявки лучших из лучших отклонены, сообщил президент СКР Алексей Кравцов.

"По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров - Юсков, Кулижников, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки", - сказал Кравцов, уточнив, что надежда сохраняется до 28 января, когда должен поступить окончательный вариант от МОК.

Олимпийский комитет России уже подготовил запрос в МОК с требованием сообщить, почему "чистые" спортсмены остались вне Олимпиады. "В соответствии с решениями исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам", - настаивает Поздняков.

По решению исполкома МОК от 5 декабря 2017 г., российские атлеты смогут выступить на Играх в Пхенчхане, но под олимпийским флагом и в статусе "спортсменов-олимпийцев из России". В то же время по списочному составу участников последнее решение за МОК - он решает, кого можно допустить до соревнований.

Ранее МОК уже отстранил 43 российских спортсмена от Олимпиады пожизненно под предлогом антидопинговых нарушений. Сейчас атлеты оспаривают это решение в международном спортивном арбитраже, пишет utro.ru.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Южной Корее.