Франция отказалась принимать у себя Всемирную выставку-2025

Франция отзовет свою кандидатуру на проведение у себя Всемирной выставки в 2015 году. Такое решение обнародовал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

"Я решил не продолжать участие Франции в отборе кандидатов на проведение Всемирной выставки, кандидатуру будет отозвано", - сообщил Филипп.

Глава французского правительства уже написал соответствующее письмо председателю оргкомитета выставки Паскалю Лами.

По словам премьер-министра, в экономических прогнозах относительно проведения мероприятия существуют "структурные недостатки", поскольку среди приоритетов правительства по сокращению бюджетного дефицита Франции, поэтому он не может взять на себя риск дополнительных обязательств.

Организаторы выставки во Франции рассчитывали минимум на 35 - 40 млн посетителей, оценивая общее возможное количество гостей 65 млн. Но оценив результаты предыдущей выставки, которая проходила в 2015 году в Милане, во Франции решили не рисковать. Дело в том, что Всемирную выставку в Милане посетили всего 20 млн человек, а ожидаемые доходы в объеме 1,3 млрд евро на практике составили 455 млн евро и не дали ожидаемого притока капитала в виде инвестиций после проведения выставки.

Как известно, Всемирная происходит каждые пять лет. В октябре 2020 году выставка пройдет в Дубае.