В Беларуси спортсменам и тренерам повысили зарплаты

Постановлением Совмина №42 от 18 января 2018 года увеличен размер повышения тарифной ставки (оклада) в среднем с 85% до 300% спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта.

"Указанные меры в целом позволят повысить уровень заработной платы спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Беларуси по видам спорта в среднем на 80%, или на Br490,76 в месяц", - сообщается на сайте правительства.

Конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) устанавливается Министерством спорта и туризма.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.