США запустили ракету Atlas V с военным спутником

Компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas V со спутником GEO-4 военного назначения.

Запуск прошел в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал, ULA транслировала его на своем канале в YouTube.

"Спасибо нашим американским военно-воздушным силам и коллегам по команде в отрасли за их выдающееся партнерство в успешной доставке SBIRS на орбиту", - заявила вице-президент ULA Government Satellite Launch Лаура Магиннис, сообщается на сайте ULA.

Компания отмечает, что речь идет о миссии SBIRS (Space-Based Infrared System) - инфракрасной системе космического базирования. Это американская двухкомпонентная комплексная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения.

SBIRS является одной из самых приоритетных космических программ Штатов.

Масса GEO-4 составляет около 4,5 тонн, а срок его службы - приблизительно 12 лет.

Компания ULA была основана в 2006 году, она осуществляет запуски по контракту с Вооруженными силами США для Национального разведывательного управления страны.