Корпорация SpaceX планирует на 30 января последний запуск ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту спутник. Если полет пройдет успешно, корпорация перейдет на запуск ракет многоразового использования. Об этом со ссылкой на Engadget сообщает ITC.ua.

"На 30 января компанией SpaceX запланирован очередной запуск ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту спутник EchoStar. Причём, если всё пойдёт по плану, это будет последняя ракета одноразового применения", - указывается в публикации.

Как отмечается, в процессе выведения спутника на орбиту эта ракета израсходует большое количество топлива. Это связано с большой массой спутника – около 5,4 тонны. Таким образом, для успешной посадки первой ступени ракеты топлива уже не останется.

В будущем даже при столь большой полезной нагрузке компания намерена возвращать ракеты для их последующего применения. Достичь этого планируется благодаря использованию модифицированной версии Falcon 9 (Block 5) или Falcon Heavy.

Новая ракета Falcon 9 (Block 5) сможет осуществить свой первый полёт в конце 2017 года. Она станет заключительным этапом модернизации архитектуры Falcon. В ней реализованы технологии, позволяющие существенно повысить эффективность и простоту повторного использования.

Переход на многоразовые ракеты (для миссий по выведению груза на орбиту Земли) был одной из главных целей компании SpaceX. Благодаря этому она планировала существенно снизить стоимость отдельных запусков, что должно повысить её привлекательность в глазах потенциальных заказчиков.