Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi

Американская частная космическая компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4, который обеспечит самолеты сигналом Wi-Fi на борту.

Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте SpaceX.

70-метровая ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 2:21 с космодрома, расположенного на мысе Канаверал во Флориде. Спустя три минуты после запуска произошло отключение главного двигателя, отделилась первая ступень. Затем успешно отключился второй двигатель, после чего спутник перешел в фазу своего развертывания и вышел на промежуточную геостационарную орбиту. Космический аппарат будет находиться на высоте 35,7 тыс. км над Землей.

Как уточняет TechCrunch, почти семитонный коммуникационный спутник стал к настоящему времени самым большим грузом, который когда-либо выводила Falcon 9 на орбиту. Именно поэтому, отмечает издание, космическая компания приняла решение не тестировать в этой миссии возвращение первой ступени ракеты-носителя на Землю.

Телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 общим весом 6,7 т станет уже четвертым в глобальной системе Global Xpress, которая должна обеспечить сверхскоростной широкополосный доступ на суше, в море и воздухе. В частности, новый спутник сети будет обеспечивать беспроводную интернет-связь для пассажиров самолетов и морских судов.