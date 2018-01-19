МОК провел свыше 14 тысяч допинг-тестов в преддверии Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил в четверг, что провел свыше 14.000 допинг-тестов в преддверии Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в попытке защитить “чистых” спортсменов и гарантировать равные условия.

Рабочая группа по предыгровому тестированию наряду с национальными антидопинговыми агентствами и международными федерациями олимпийских видов спорта проверили свыше 6.000 спортсменов из 61 страны.

МОК сообщил, что количество тестов увеличилось на 70 процентов в период с апреля по декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

“Защита чистых спортсменов путем борьбы с допингом - это приоритетная задача МОК... мы привержены работе с нашими партнерами для того, чтобы убедиться, что всем чистым спортсменам будут предоставлены равные условия на Играх-2018 в Пхёнчхане”, - сказал глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

Рабочая группа, созданная для контроля за допинг-тестами и их оптимизации, уделяет особое внимание спортсменам из России.

Число россиян, прошедших проверку в ноябре и декабре, вдвое превысило число спортсменов из любой другой страны.

МОК в декабре отстранил российских спортсменов от участия в зимних Играх из-за обнаруженных “беспрецедентных систематических манипуляций” в антидопинговой системе, но разрешил “чистым” спортсменам принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

О массовом использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи говорилось в независимом докладе Всемирного антидопингового агентства.