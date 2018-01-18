BMW выпустит конкурента Tesla Model 3

Компания BMW запланировала выпуск электромобиля iNext с запасом хода 700 км, сообщает Electrec.

В немецкой компании ставят под сомнение способность Tesla производить Model 3 в нужном объеме по цене 35 тысяч долларов.

По мнению представителей BMW, iNext составит конкуренцию Model 3 и может занять ее нишу.

Новая модель, основанная на концепте Next 100, будет обладать высокой степенью автоматизации. Ранее сообщалось, что запас хода автомобиля будет до 500 км. Позже в компании заявили о 700 км. Однако детали BMW пока умалчивает.

Новый электрокар планируется запустить в производство к 2021.

Кроме этого, BMW активно включилась в разработку электромобилей и уже запланировала выпуск целой линейки моделей.