Последнее обновление: 14.09.2017 16:46

BMW хочет снизить затраты на 2 млрд евро

Германский автомобилестроительный концерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW) планирует снизить расходы на 2 млрд евро в год за счет экономии на производстве трансмиссий и других деталей. Сэкономленные средства автопроизводитель направит на выпуск электромобилей.

По словам главы отдела закупок BMW Маркуса Дуйсмана, ежегодно компания тратит на автозапчасти порядка 40 млрд евро, и планирует снизить эту цифру на 5% за счет сокращения предлагаемых опций по комплектации автомобилей и повышения конкуренции среди поставщиков деталей.

При этом компания рассчитывает представить как минимум 12 моделей автомобилей с электродвигателями к 2025 году. Производить такие автомобили гораздо дороже - во многом из-за дорогостоящих аккумуляторов. "Мы стараемся компенсировать запланированный рост инвестиций", - сказал М.Дуйсман в интервью агентству Bloomberg.

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