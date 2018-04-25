BMW официально представила электрический внедорожник iX3

Баварская компания BMW официально представила на Пекинском автосалоне прототип электрического внедорожника Concept iX3, по мотивам которого будет в 2010 году построена серийная модель.

Концепт электрического внедорожника BMW Concept iX3 является модернизированной версией модели BMW X3 нового поколения, пишет livecars.

BMW Concept iX3 питается от системы пятого поколения. Мощность - 270 л.с. В оснащение концепта входит аккумуляторная батарея на 70 кВт/ч. Завяленный запас хода - порядка 400 км по циклу WLTP.

В компании рассказали, что при использовании более мощной зарядной станции «заправить» электрокар BMW Concept iX3 можно всего за 30 минут.