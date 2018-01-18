Экспорт нефти из США может достигнуть 1,5 млн баррелей в сутки в 2018 году

Экспорт нефти из США резко вырастет в этом году за счет хорошего спроса в Европе и Азии, сказали аналитики и трейдеры на отраслевой конференции в Хьюстоне.

Экспортные поставки сырья из США могут увеличиться почти на 45 процентов по сравнению с уровнем прошлого года и составить 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2018 году благодаря растущему спросу на легкие американские сорта со стороны НПЗ и производителей нефтехимии, следует из прогноза Energy Aspects.

“Вторая половина года ознаменуется внушительным ростом добычи (нефти), – сказала старший аналитик Energy Aspects Амрита Сен. – Экспорт с побережья Мексиканского залива будет высоким”.

Одним из драйверов роста спроса на американскую нефть станет более тесная интеграция нефтеперерабатывающего и нефтехимического сегментов, добавляет Сен.

По ее словам, новые правила, регулирующие содержание серы в судовом топливе, также будут стимулировать спрос.

“Все идет к тому, что легкая нефть зальет рынок, и, по нашим расчетам, мировой спрос на малосернистые сорта будет хорошим”, – сказала она.

По данным Управления энергетической информации, США в среднем отправили на экспорт 1,037 миллиона баррелей нефти в сутки в январе-октябре прошлого года. В 2016-м экспорт составил 591.000 баррелей в сутки.

Трейдинговое подразделение китайского госконцерна Sinopec – Unipec – планирует реализовать до 300.000 баррелей американской нефти в сутки до конца текущего года, что почти в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года, сказал президент компании Чэнь Бо.

В настоящий момент Unipec реализует около 200.000 баррелей в сутки американского сырья.

К 2020 году Америка может потеснить Африку и стать вторым по величине поставщиком нефти в Азию после стран Ближнего Востока, добавил президент Unipec.

Торги контрактами WTI Houston могут обойти по объемам торги контрактами WTI Cushing, сказал Бо. Таким образом, WTI Houston может стать основным американским ценовым эталоном, так как котировки физических партий сорта в Хьюстоне лучше отражают спрос на экспорт.

“Мы четко понимаем, что нам нужен новый бенчмарк для создания механизма ценообразования американской нефти, предназначенной на экспорт в Азию и другие направления”, – сказал он.

Глава нефтетрейдингового подразделения Trafigura в Северной Америке Кори Пролого, в свою очередь, считает, что инфраструктурные пробелы могут ограничивать рост экспорта нефти из США даже при условии наращивания добычи сырья в стране.

Он также сказал, что не ждет ослабления мирового спроса на нефть в связи с ее удорожанием, и ожидает дальнейшего снижения запасов.

Если цены закрепятся на высоком уровне, “то это не может не повлиять на спрос, но сейчас нефть торгуется в диапазоне $65-$70 за баррель, и спрос хороший”.