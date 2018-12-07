В США экспорт нефти превысил импорт впервые за 70 лет

Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года.

Как сообщает агентство Bloomberg, с 26 по 30 ноября Соединенные Штаты экспортировали на 211 тыс. баррелей в день больше, чем импортировали, следует из статистики Управления информации в сфере энергетики США (EIA).

Таким образом, США стали нетто-экспортером нефтересурсов впервые за почти 70 лет.

Согласно отчету EIA, на прошлой неделе США экспортировали 3,2 млн баррелей нефти и 5,8 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. За тот же период они ежедневно импортировали 8,8 млн баррелей нефти. В итоге общий объем экспорта (9 млн баррелей) превысил импорт.