Рост экспорта сланцевой нефти из США повысил популярность бенчмарка WTI

Наращивание США экспортных поставок нефти в Европу и Азию отразилось на рынке фьючерсов, обеспечив практически круглосуточную торговлю контрактами на сорт WTI, сообщил биржевой оператор CME Group.

“От 10 до 20 процентов наших ежедневных объёмов торговли приходится на время европейской и азиатской сессий... участники, с которыми мы раньше не сталкивались, теперь регулярно с нами. Южная Корея и Китай являются наиболее быстро растущими игроками в торговле WTI”, – сказал Оуайн Джонсон, управляющий директор отдела исследований на энергетических рынках CME.

“В результате вы получаете бенчмарк, который торгуется 23 часа...”, - добавил он.

Каждый день CME закрывается на час на профилактические работы.

По словам Джонсона, CME также скорректирует качественные характеристики сорта WTI впервые с 1983 года. Изменения вступят в силу в январе следующего года.

“Мы хотим быть уверены в том, что баррель (нефти) в Кушинге – это чистый баррель, который не будет содержать слишком много металлических примесей после смешивания с канадскими сортами”, – уточнил он.

Кроме того, учитывая, что Кушинг, штат Оклахома, теряет свою значимость как распределительный центр, мировые площадки стремятся предложить трейдерам новые инструменты.

Так, CME объявила о запуске в начале ноября контракта WTI Houston с тремя пунктами физической поставки на побережье Мексиканского залива США, откуда осуществляется отгрузка американского сырья на экспорт.

В июле о решении запустить контракт на нефть WTI с поставкой в Хьюстоне сообщила конкурирующая Intercontinental Exchange.