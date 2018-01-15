Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры-2018 в Пхёнчхане.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии сначала выступал против отсутствия Бьорндалена в составе команды, но позже принял такое решение, сообщает tribuna.com со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

Пхенчхан-2018 мог стать седьмой Олимпиадой для Бьорндалена. В текущем сезоне спортсмен выступил в восьми личных гонках Кубка мира, где стал 18-м, 31-м, 18-м, 28-м, 46-м, 52-м, 46-м и 42-м.

Состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018: мужчины - Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Хенрик Л'Абе Лунн, Эмиль Хегле Свенсен; женщины – Марте Ульсбю, Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ланмарк Тандревольд.

Окончательный состав женской сборной определится 23 января. Пока в команду не отобрана Тирил Экхофф, ее шансы на выступление в Пхенчхане будут зависеть от ее результатов на этапе Кубка мира в Антхольце.

Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.