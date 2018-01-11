Последнее обновление: 11.01.2018 16:56

Австрийская прокуратура ищет коррупцию в соглашении футбольного союза с ФИФА

Австрийская прокуратура проводит расследование в отношении одной из сделок между Австрийским футбольным союзом (OFB) и Международной федерацией футбола (ФИФА) на предмет коррупции.

"Мы расследуем обвинения в том, что представитель OFB потребовал от представителей ФИФА 100 тысяч долларов в связи с избранием президента организации. Эти деньги должны были поступить в футбольную академию в Африке", - сказал представитель прокуратуры.

Как отмечается, расследование будет касаться событий 2014 года.

Австрийские СМИ ранее сообщили, что президент OFB Лео Виндтер подозревается в передаче 100 тысяч долларов от ФИФА в благотворительный фонд в Африке, который связывают с его женой.

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