МИД Германии пошел на уловки, чтобы пригласить в ЕС министра сельского хозяйства РФ вопреки санкциям

Правительство Германии с помощью дипломатических уловок хочет обойти запрет на въезд в страны ЕС, действующий в отношении министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Об этом в пятницу, 13 января, сообщило агентство dpa.

Глава министерства сельского хозяйства РФ находится в списке лиц, против которых Евросоюз ввел санкции после аннексии Россией украинского полуострова Крыма. Однако, по информации издательского объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), несмотря на то, что Ткачеву запрещено находиться на территории Евросюза, Министерство иностранных дел Германии 22 января планирует принять российского министра.

Чтобы Александр Ткачев получил разрешение на въезд в Германию, правительство страны повысило уровень запланированной встречи министров сельского хозяйства стран G20, придав ей статус заседания членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Находящимся под санкциями участникам встреч на министерском уровне и выше в рамках ОБСЕ Совет Европы ЕС предоставляет ограниченное разрешение на въезд, поясняет RND.

МИД Германии внес Александра Ткачева в список участников встречи глав министерств сельского хозяйства G20, выразив при этом желание организовать его беседу с министром сельского хозяйства ФРГ Кристианом Шмидтом (Christian Schmidt). Заявление для СМИ при этом не планируется. Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ в письменной форме подтвердило готовность оплатить двухдневное пребывание в отеле российского министра и сопровождающего сотрудника министерства.

Министерство иностранных дел Германии до настоящего момента не подтвердило данную информацию.