ФРГ не поддержит ослабление санкций против РФ взамен на ядерное сокращение

Глава немецкого министерства обороны Урсула фон дер Ляйен заявила, что Германия не поддержит решение об ослабление санкций США и Евросоюза против России в обмен на сокращение ядерного вооружения.

В своем первом интервью после избрания президент США Дональд Трамп заявил, что ослабление санкций против РФ может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.

"Насколько нам известно, Украина согласилась избавиться от своего ядерного оружия очень много лет назад с письменной гарантией со стороны России уважать и защищать ее границу. Это соглашение было нарушено аннексией Крыма. Таким образом, совершенно ясно, что комбинация "сокращение ядерного вооружения — ослабление санкций" совсем не работает", - заявила министр в интервью программе Би-би-си HARDtalk.

На вопрос ведущей, поддержит ли Германия такую инициативу, фон дер Ляейн ответила: "Нет, конечно, нет".

"Санкции связаны с минским соглашением из-за гибридной войны России на востоке Украины. И если мы говорим касательно соглашения: сначала исполнение "Минска", потом ослабление санкций", - завила министр обороны.